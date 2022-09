Ciclismo femminile, Van Vleuten campionessa del mondo con un gomito rotto! Bronzo per Silvia Persico (Di sabato 24 settembre 2022) Giro, Tour, Vuelta e Mondiale. Un’annata che entra di diritto nella storia del Ciclismo quella di Annemiek van Vleuten: lei che non avrebbe neanche dovuto prendere parte a questa gara, vista la frattura del gomito arrivata nella cronometro a squadre di qualche giorno fa, ancora una volta ha stupito tutti. La neerlandese si aggiudica il suo secondo titolo iridato con una fagianata in quel di Wollongong. In terra australiana da sottolineare anche la bellissima medaglia di Bronzo di Silvia Persico. Diversi attacchi nella prima parte di gara: è riuscita ad evadere in solitaria la francese Gladys Verhulst. La prima difficoltà di giornata, il Mount Keira, ha visto già una prima selezione netta nel plotone. Nel frattempo l’attaccante della prima ora è stata raggiunta e sono ripartite in tre: ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) Giro, Tour, Vuelta e Mondiale. Un’annata che entra di diritto nella storia delquella di Annemiek van: lei che non avrebbe neanche dovuto prendere parte a questa gara, vista la frattura delarrivata nella cronometro a squadre di qualche giorno fa, ancora una volta ha stupito tutti. La neerlandese si aggiudica il suo secondo titolo iridato con una fagianata in quel di Wollongong. In terra australiana da sottolineare anche la bellissima medaglia didi. Diversi attacchi nella prima parte di gara: è riuscita ad evadere in solitaria la francese Gladys Verhulst. La prima difficoltà di giornata, il Mount Keira, ha visto già una prima selezione netta nel plotone. Nel frattempo l’attaccante della prima ora è stata raggiunta e sono ripartite in tre: ...

