"Chi voto? Vi dico tutto". Il sostegno pubblico di Maria Giovanna Maglie (Di sabato 24 settembre 2022) Per chi voterà Maria Giovanna Maglie? A svelare pubblicamente il gesto che compirà all'interno dei seggi elettorali il 25 settembre è la stessa giornalista, che si è espressa con un messaggio su Twitter sulla scelta che porterà al nuovo governo post-Draghi: "Domani votate il centrodestra, non perdete un'occasione preziosa in un momento grave della nostra storia. Io voto per la Lega di Salvini". Sono molti i commenti sotto al cinguettio e Maglie ribatte punto per punto a molti. "Per me è un politico inaffidabile, opportunista ed immaturo. Non mi capacito di come lei possa supportarlo" viene ripresa Maglie, che replica spiegando la propria scelta: "Eppure è semplice. Io ho fatto la battaglia contro il Green pass obbligatorio e il vaccino obbligatorio, ma non mi fermo solo a ...

