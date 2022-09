Chelsea, Koulibaly: «Ci ho messo poco a fare la scelta giusta» (Di sabato 24 settembre 2022) Kalidou Koulibaly, difensore del Chelsea, ha parlato della sua avventura nel club londinese: parla in difensore Kalidou Koulibaly, difensore del Chelsea, ha parlato al Quotidien. LE PAROLE – «Il Chelsea è arrivato e non ci ho messo molto a scegliere. Sono uno dei cinque migliori club al mondo, con una grande storia, una squadra abituata a vincere. Firmare con il Chelsea è stato un’ottima cosa per me. Sono molto felice di essere qui a Londra. All’inizio è stata un po’ dura, perché ho dovuto trasferire otto anni della mia vita a Londra. È qualcosa che è piuttosto difficile». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 settembre 2022) Kalidou, difensore del, ha parlato della sua avventura nel club londinese: parla in difensore Kalidou, difensore del, ha parlato al Quotidien. LE PAROLE – «Ilè arrivato e non ci homolto a scegliere. Sono uno dei cinque migliori club al mondo, con una grande storia, una squadra abituata a vincere. Firmare con ilè stato un’ottima cosa per me. Sono molto felice di essere qui a Londra. All’inizio è stata un po’ dura, perché ho dovuto trasferire otto anni della mia vita a Londra. È qualcosa che è piuttosto difficile». L'articolo proviene da Calcio News 24.

