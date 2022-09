Che noia: ancora veleni sulla Pausini dai fanatici di “Bella Ciao”. Motivo? L’hanno cantata pure in Iran… (Di sabato 24 settembre 2022) Non se ne può più: i fanatici integralisti di “Bella Ciao“, quelli che vorrebbero imporre a tutti gli italiani di cantare l’inno partigiano come in Afghanistan impongono il burka alle donne, sono di nuovo all’attacco di Laura Pausini, “colpevole” di essersi tirata indietro. La cantante è di nuovo al centro dell’attenzione dei social per il suo rifiuto di cantare “Bella Ciao” a causa di quanto accaduto, pensate un po’, in Iran. Perché Laura Pausini è stata attaccata di nuovo per il no a “Bella Ciao” A riportare la cantante italiana in vetta alle tendenze Twitter è la versione di “Bella Ciao” cantata in persiano da una ragazzo iraniana come segno di protesta per la morte di Masha Amini, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 settembre 2022) Non se ne può più: iintegralisti di ““, quelli che vorrebbero imporre a tutti gli italiani di cantare l’inno partigiano come in Afghanistan impongono il burka alle donne, sono di nuovo all’attacco di Laura, “colpevole” di essersi tirata indietro. La cantante è di nuovo al centro dell’attenzione dei social per il suo rifiuto di cantare “” a causa di quanto accaduto, pensate un po’, in Iran. Perché Lauraè stata attaccata di nuovo per il no a “” A riportare la cantante italiana in vetta alle tendenze Twitter è la versione di “in persiano da una ragazzo iraniana come segno di protesta per la morte di Masha Amini, ...

Diego_Bruno80 : RT @SecolodItalia1: Che noia: ancora veleni sulla Pausini dai fanatici di “Bella Ciao”. Motivo? L’hanno cantata pure in Iran… - SecolodItalia1 : Che noia: ancora veleni sulla Pausini dai fanatici di “Bella Ciao”. Motivo? L’hanno cantata pure in Iran…… - antoniosalento : RT @BeghinaLa: Perché vedo quasi solo ripetitivi tweet di personaggi noti, ma perlopiù di sconosciuti, che mi annunciano per chi voteranno?… - bozmik : @OrioliPaolo ...mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo… - Linda08957695 : Mio dio che noia tutto il circo attorno alla Milano fashion week -

le canzoni cantate a Roma ... - Il mercante di stelle - Per non essere così - Niente trucco stasera - Artisti - L'equilibrista - Mai più da soli - Viaggia - Cercami - Emergenza noia - Sogni di latta - Che fretta c'è - Dimmi chi ... "Di seconda mano", Chris Offutt e l'arte del racconto Un ragazzo riporta una vecchia signora diventata ricca verso la strada di casa e lei gli insegnerà qualcosa, una coppia apparentemente felice è preda della noia che viene dal non sapersi parlare, ... Formiche.net Foggia-Pescara, l'ora delle conferme: le probabili formazioni Quinta giornata di campionato del Girone C di Serie C che vedrà affrontarsi Foggia e Pescara. Le due squadre si preparano a disputare una sfida molto interessante. Da un lato i rossoneri ... SERIE B FEMMINILE – G. Ferrandi (Napoli): “Contro il Trani teniamo alta la guardia” Sono ventuno le calciatrici convocate da Dimitri Lipoff per l’esordio casalingo stagionale del Napoli Femminile che domani a Cercola alle ore 15 – ingresso gratuito – sfiderà l’Apulia Trani dell’ex Pi ... ... - Il mercante di stelle - Per non essere così - Niente trucco stasera - Artisti - L'equilibrista - Mai più da soli - Viaggia - Cercami - Emergenza- Sogni di latta -fretta c'è - Dimmi chi ...Un ragazzo riporta una vecchia signora diventata ricca verso la strada di casa e lei gli insegnerà qualcosa, una coppia apparentemente felice è preda dellaviene dal non sapersi parlare, ... Partiti e campagna elettorale, che noia... L'opinione di Zacchera Quinta giornata di campionato del Girone C di Serie C che vedrà affrontarsi Foggia e Pescara. Le due squadre si preparano a disputare una sfida molto interessante. Da un lato i rossoneri ...Sono ventuno le calciatrici convocate da Dimitri Lipoff per l’esordio casalingo stagionale del Napoli Femminile che domani a Cercola alle ore 15 – ingresso gratuito – sfiderà l’Apulia Trani dell’ex Pi ...