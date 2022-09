Cesate | torna dai genitori maltrattati nonostante il divieto | arrestato

(Di sabato 24 settembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ai carabinieri arrestano un uomo che èto daiilper maltrattamenti ed estorsione ai, si ripresenta davanti alla loro casa aile finisce di nuovo in manette. I carabinieri dihannodi nuovo il 48enne che, fuggito dalla casa famiglia ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ...

Il Notiziario

Si terrà dall'8 al 10 settembre la festa della Croce Viola dicon tre serate di musica, buon cibo e anche il corso di disostruzione. La festa della Croce Viola Si parte l'8 con con l'apertura alle 19 del ristorante seguito dall'intrattenimento musicale. ...Si terrà dall'8 al 10 settembre la festa della Croce Viola dicon tre serate di musica, buon cibo e anche il corso di disostruzione. La festa della Croce Viola Si parte l'8 con con l'apertura alle 19 del ristorante seguito dall'intrattenimento musicale. ... Chiusa via per Cesate a Senago: sbarra abbattuta da furgone (che scappa) SARONNO – Protesta dei dipendenti del servizio mensa che prepara i pasti all’ospedale, con presidio in piazza Borella. Si sono concluse alle prime luci del mattino di ieri le ...