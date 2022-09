Caso Richetti, nuovo colpo di scena su Lodovica Rogati Le carte della Pm rivelano: 'E' lei la misteriosa Ambra" (Di sabato 24 settembre 2022) La vicenda delle presunte molestie del senatore di Azione Matteo Richetti all’attrice Lodovica Mairè Rogati, si arricchisce di nuovi colpi di scena Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 24 settembre 2022) La vicenda delle presunte molestie del senatore di Azione Matteoall’attriceMairè, si arricchisce di nuovi colpi diSegui su affaritaliani.it

Linkiesta : L’affaire #Richetti non è un caso di presunte molestie, ma di dossieraggio a fin di bene Nel tribunale parallelo d… - CarloCalenda : Non è un caso che sulla notizia si sia lanciato tutto il @pdnetwork condannando il “molestatore” Richetti a prescin… - repubblica : Caso Richetti, la donna che accusa il senatore condannata in passato per calunnia e stalking - lelegno : RT @emifittipaldi: Le carte dei pm lette da @DomaniGiornale dimostrano che è la Rogati la fonte di @fanpage. Sua pure l'utenza da cui parto… - marketingpmi : RT @ardigiorgio: È successo a un politico, e a un attore, che hanno avuto la possibilità di difendersi,almeno. Ma può capitare,e capita, a… -