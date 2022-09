Casini, presidente Lega Serie A: “Situazione non così drammatica, ma servono riforme” (Di sabato 24 settembre 2022) “Serve più ottimismo e consapevolezza. Negli anni ’90 vincevamo tutte le competizioni, mentre nel 2011 nessuna italiana ha superato le qualificazioni nelle coppe europee. La Situazione è meno drammatica di quanto si dice, ma bisogna intervenire con riforme profonde”. Lo ha detto Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, durante il Festival dello Sport a Trento. Su alcuni dei problemi del calcio italiano: “Nel nostro sistema è stata vietata la pubblicità in diretta del betting che ha portato a 100 milioni di entrate in meno in Lega. Il paradosso è che in tv si vedono, non negli stadi. Si può fare con la lotta contro la ludopatia. La Serie A prima del mio arrivo ha offerto una soluzione, ovvero riorganizzare la ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) “Serve più ottimismo e consapevolezza. Negli anni ’90 vincevamo tutte le competizioni, mentre nel 2011 nessuna italiana ha superato le qualificazioni nelle coppe europee. Laè menodi quanto si dice, ma bisogna intervenire conprofonde”. Lo ha detto LorenzodellaA, durante il Festival dello Sport a Trento. Su alcuni dei problemi del calcio italiano: “Nel nostro sistema è stata vietata la pubblicità in diretta del betting che ha portato a 100 milioni di entrate in meno in. Il paradosso è che in tv si vedono, non negli stadi. Si può fare con la lotta contro la ludopatia. LaA prima del mio arrivo ha offerto una soluzione, ovvero riorganizzare la ...

