Caro bollette, allarme scuole: il rischio chiusure è alto (Di sabato 24 settembre 2022) Il Caro bollette potrebbe portare presto alla chiusure di alcune scuole. La situazione sta diventando sempre di più insostenibile. Ecco lo scenario che potrebbe verificarsi. I costi energetici stanno arrivano a toccare cifre davvero molto alte. La situazione è certamente in divenire ma anche gli aiuti dalla politica potrebbero non bastare a contenere il tutto. A aggravare già una situazione già di per se pesante, ci ha pensato un recente allarme che riguarda le scuole. Adobe StockIl Caro bollette di luce e gas sta mettendo a durissima prova sia le famiglie che le imprese. In questo scenario, praticamente ogni individuo è messo in serissima difficoltà. Tra questi anche le scuole dell'infanzia e gli asili paritari.

