Capire la Polonia e il (non) legame tra nazionalisti europei. L’analisi di Stasi (Di sabato 24 settembre 2022) Per i polacchi il nazionalismo è la capacità di (r)esistenza tra “il gigante russo e l’Aquila tedesca”. Oggi la logica duale amico-nemico si scaglia da una parte contro le élite di Bruxelles, dall’altra contro Putin e Lukashenko. Ma secondo Daniele Stasi, ordinario di storia delle dottrine politiche presso l’Università di Foggia, visiting professor alla Luiss e all’Uniwersytet Warszawski, questo non fa della Polonia una democratura. Per l’autore di “Polonia restituita – nazionalismo e riconquista della sovranità polacca” (il Mulino), il sovranismo di Giorgia Meloni e quello di “Diritto e Giustizia” sono incompatibili. Un’intervista molto importante anche per leggere le parole di Ursula von der Leyen su una possibile deriva ungherese/polacca dell’Italia. Professor Stasi, partiamo con una domanda a bruciapelo… qual è la ... Leggi su formiche (Di sabato 24 settembre 2022) Per i polacchi il nazionalismo è la capacità di (r)esistenza tra “il gigante russo e l’Aquila tedesca”. Oggi la logica duale amico-nemico si scaglia da una parte contro le élite di Bruxelles, dall’altra contro Putin e Lukashenko. Ma secondo Daniele, ordinario di storia delle dottrine politiche presso l’Università di Foggia, visiting professor alla Luiss e all’Uniwersytet Warszawski, questo non fa dellauna democratura. Per l’autore di “restituita – nazionalismo e riconquista della sovranità polacca” (il Mulino), il sovranismo di Giorgia Meloni e quello di “Diritto e Giustizia” sono incompatibili. Un’intervista molto importante anche per leggere le parole di Ursula von der Leyen su una possibile deriva ungherese/polacca dell’Italia. Professor, partiamo con una domanda a bruciapelo… qual è la ...

FaRitardo1 : @michele_geraci #VonDerLeyen ha semplicemente detto che se in Italia ci saranno le condizioni di Ungheria e Polonia… - Ciuitre : @mgmaglie Bisogna essere degli analfabeti funzionali per non capire che la von der Leyen non si riferiva al risulta… - robbymas_r : @FrancescoLancia Non mi sembra che abbia detto questo. Ha fatto capire che se su determiati temi (vedi diritti) div… - federdale : @helenajaneczek Dobbiamo capire i punti storici ma senza paternalismo. La diffusione dello sciovinismo in questi Pa… - IlRiccetto : @LInvestigativa 'Vedremo il risultato del voto in Italia. Se le cose andranno in una direzione difficile, abbiamo d… -