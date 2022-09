Canne, fine vita, figli gay... I leader si mettono si nudo (Di sabato 24 settembre 2022) Cinque leader come raramente si sono visti in questa campagna elettorale. Pronti a sottoporsi anche a domande personali, che inevitabilmente svelano il loro lato umano. Silvio Berlusconi (Forza Italia), Matteo Salvini (Lega), Carlo Calenda (Terzo polo), Giuseppe Conte (M5S) e Nicola Fratoianni (Sinistra italiana) si confrontano su numerosi temi, dal salario minimo al nucleare, dalla guerra in Ucraina alle tasse. Ma anche sulla propria esperienza con la cannabis, sull'eutanasia e sull'omosessualità. Ad intervistarli in video è Torcha, progetto editoriale basato sui social media che ha pubblicato le interviste multiple su Instagram e YouTube, consultabili quindi da chiunque. Giorgia Meloni (FdI) ed Enrico Letta (Pd)- si legge sulla piattaforma - sono stati invitati, ma non hanno accettato di partecipare. Il Tempo ha selezionato alcune ... Leggi su iltempo (Di sabato 24 settembre 2022) Cinquecome raramente si sono visti in questa campagna elettorale. Pronti a sottoporsi anche a domande personali, che inebilmente svelano il loro lato umano. Silvio Berlusconi (Forza Italia), Matteo Salvini (Lega), Carlo Calenda (Terzo polo), Giuseppe Conte (M5S) e Nicola Fratoianni (Sinistra italiana) si confrontano su numerosi temi, dal salario minimo al nucleare, dalla guerra in Ucraina alle tasse. Ma anche sulla propria esperienza con la cannabis, sull'eutanasia e sull'omosessualità. Ad intervistarli in video è Torcha, progetto editoriale basato sui social media che ha pubblicato le interviste multiple su Instagram e YouTube, consultabili quindi da chiunque. Giorgia Meloni (FdI) ed Enrico Letta (Pd)- si legge sulla piattaforma - sono stati inti, ma non hanno accettato di partecipare. Il Tempo ha selezionato alcune ...

