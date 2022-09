Cannavaro e quella richiesta che sta facendo rumore (Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Quando un allenatore prende possesso di una panchina, i presidenti spesso si ritrovano a fare i conti con nuove richieste. Ogni tecnico ha il suo credo calcistico e auspica di avere a disposizione i migliori calciatori possibili per applicarlo. Se ti chiami Fabio Cannavaro e in bacheca hai trofei da fare invidia a chiunque, si potrebbe immaginare una lunga lista consegnata nella mani del presidente Oreste Vigorito per accettare il Benevento e la serie B. Eppure l’unica vera richiesta avanza dal neo allenatore giallorosso non riguarda eventuali acquisti e sta facendo “rumore” in tutta Italia. A svelarla, del resto, è stato lo stesso numero uno della Strega durante la presentazione del successore di Fabio Caserta. “Cosa ho chiesto a Cannavaro? In realtà gli ho ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Quando un allenatore prende possesso di una panchina, i presidenti spesso si ritrovano a fare i conti con nuove richieste. Ogni tecnico ha il suo credo calcistico e auspica di avere a disposizione i migliori calciatori possibili per applicarlo. Se ti chiami Fabioe in bacheca hai trofei da fare invidia a chiunque, si potrebbe immaginare una lunga lista consegnata nella mani del presidente Oreste Vigorito per accettare il Benevento e la serie B. Eppure l’unica veraavanza dal neo allenatore giallorosso non riguarda eventuali acquisti e sta” in tutta Italia. A svelarla, del resto, è stato lo stesso numero uno della Strega durante la presentazione del successore di Fabio Caserta. “Cosa ho chiesto a? In realtà gli ho ...

