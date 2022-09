Campagna chiusa, oggi silenzio elettorale: domani al voto 51 milioni di italiani (Di sabato 24 settembre 2022) È il D-Day, si vota. domani, e solo domani, 25 settembre, dalle 7 alle 23. Per un corpo elettorale di 50,8 milioni di italiani, compresi i 4,7 milioni di aventi diritto residenti all'Estero che già hanno cominciato ad esprimere il loro voto. È una tornata elettorale che giunge dopo una inusuale Campagna estiva e che vedrà in palio 600 seggi, 400 alla Camera e 200 al Senato, dopo la riforma costituzionale che ha ridotto i parlamentari. Stavolta, peraltro, per ricevere la scheda gialla per Palazzo Madama (quella per la camera è rosa) basta avere 18 anni. Ed è un voto che giunge dopo una Campagna estiva, che ha catturato l'attenzione degli italiani soltanto al ritorno dalle ferie, dunque ... Leggi su iltempo (Di sabato 24 settembre 2022) È il D-Day, si vota., e solo, 25 settembre, dalle 7 alle 23. Per un corpodi 50,8di, compresi i 4,7di aventi diritto residenti all'Estero che già hanno cominciato ad esprimere il loro. È una tornatache giunge dopo una inusualeestiva e che vedrà in palio 600 seggi, 400 alla Camera e 200 al Senato, dopo la riforma costituzionale che ha ridotto i parlamentari. Stavolta, peraltro, per ricevere la scheda gialla per Palazzo Madama (quella per la camera è rosa) basta avere 18 anni. Ed è unche giunge dopo unaestiva, che ha catturato l'attenzione deglisoltanto al ritorno dalle ferie, dunque ...

