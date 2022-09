Cambio di sesso senza intervento chirurgico, il Tribunale di Avellino dà ragione a giovane (Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Ha il diritto ad essere considerato donna dalle certificazioni anagrafiche un 20enne della provincia di Avellino che, dopo una lungo e complesso iter giudiziario, ha ottenuto dai giudici civili del Tribunale di Avellino la rettifica, al femminile, degli atti di stato civile del suo comune di residenza. Il riconoscimento del Cambio di sesso anagrafico, anche senza intervento chirurgico, è stato riconosciuto dalla sezione civile del Tribunale irpino, presidente Maria Iandiorio, a latere Federica Rossi, che hanno accolto la tesi degli avvocati del giovane: “Sin dall’infanzia ha avuto comportamenti femminili, ritrovandosi non nel suo genere anagrafico, ma in ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ha il diritto ad essere considerato donna dalle certificazioni anagrafiche un 20enne della provincia diche, dopo una lungo e complesso iter giudiziario, ha ottenuto dai giudici civili deldila rettifica, al femminile, degli atti di stato civile del suo comune di residenza. Il riconoscimento deldianagrafico, anche, è stato riconosciuto dalla sezione civile delirpino, presidente Maria Iandiorio, a latere Federica Rossi, che hanno accolto la tesi degli avvocati del: “Sin dall’infanzia ha avuto comportamenti femminili, ritrovandosi non nel suo genere anagrafico, ma in ...

