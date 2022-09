Gazzetta_it : Caldwell e l'impresa El Capitan: 'Così ho ridefinito il concetto di impossibile' #ilFestivaldelloSport -

La Gazzetta dello Sport

Tommyha raccontato la sua storia. La storia di un uomo che per anni ha guardato, studiato,... in scalata libera, in un'straordinaria, lungo la via Dawn Wall, ritenuta la più difficile ......carriera himalaiana di Krzysztof Wielicki e dall'altra l'arrampicata libera di Tommy, ... Come noto, l'è poi riuscita nel gennaio 2021 a dieci nepalesi, arrivati a quota 8611 tutti ... Caldwell e l'impresa El Capitan: "Così ho ridefinito il concetto di impossibile" L'americano nel 2015 è salito per primo in arrampicata libera la via Dawn Wall, la parete più difficile al mondo: "Ho vissuto momenti bui, dal sequestro in Kirghizistan alla perdita di parte dell'indi ...L'iconico brand outdoor Patagonia a un cambio di rotta. I proprietari hanno ceduto l'azienda a una no-profit, per il bene del Pianeta.