Calciomercato Inter, è tutto vero: Inzaghi punta la rivelazione della Serie A (Di sabato 24 settembre 2022) Il presidente dell’Inter Zhang e l’ad Marotta hanno parlato di mercato: pronto un colpo di mercato per il tecnico Inzaghi. Il primo punto all’ordine del giorno era la crisi della squadra. Ma in realtà, in occasione del recente meeting andato in scena ad Appiano Gentile, il presidente dell’Inter Stevan Zhang e l’amministratore delegato Beppe Marotta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 24 settembre 2022) Il presidente dell’Zhang e l’ad Marotta hanno parlato di mercato: pronto un colpo di mercato per il tecnico. Il primo punto all’ordine del giorno era la crisisquadra. Ma in realtà, in occasione del recente meeting andato in scena ad Appiano Gentile, il presidente dell’Stevan Zhang e l’amministratore delegato Beppe Marotta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le NotizieA.

cmdotcom : #Ranieri, l'uomo giusto al posto giusto per salvare l'#Inter - cmdotcom : #Inter, ipotesi #Cuadrado a zero - cmdotcom : #Inter, non solo #Skriniar: metà squadra è in scadenza nel 2023. #Marotta aspetta messaggi da #Zhang - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Mercato Inter, due nomi per la fascia sinistra: Pedraza e Mazzocchi - serieAnews_com : #Gosens delude ancora, l'#Inter punta #Mazzocchi: contatti avviati con la Salernitana. Piace #Pedraza del Villarrea… -