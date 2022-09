Calciomercato: il Barcellona pianifica il ritorno di Messi (Di sabato 24 settembre 2022) Il Barcellona studia il ritorno di Lionel Messi al Camp Nou. La stella argentina aveva lasciato i blaugrana a causa delle difficili condizioni economiche del club spagnolo che avevano costretto il presidente Laporta a rinunciare al suo rinnovo. Secondo quanto dice il ”Mundo Deportivo”, il Barca starebbe pensando di far tornare Messi al termine della stagione 2022/23 quando il numero 30 del Psg andrà in scadenza. Il club dovrà però fare spazio nel monte ingaggi e il giocatore dovrà andare incontro alle richieste della società. Per convincere Messi il Barcellona potrebbe proporre al giocatore un contratto di ambasciatore del club del mondo anche se l’argentino preferirebbe un ruolo più centrale. Se ne riparlerà più avanti, probabilmente dopo il Mondiale in Qatar dove la Pulce sarà ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Ilstudia ildi Lionelal Camp Nou. La stella argentina aveva lasciato i blaugrana a causa delle difficili condizioni economiche del club spagnolo che avevano costretto il presidente Laporta a rinunciare al suo rinnovo. Secondo quanto dice il ”Mundo Deportivo”, il Barca starebbe pensando di far tornareal termine della stagione 2022/23 quando il numero 30 del Psg andrà in scadenza. Il club dovrà però fare spazio nel monte ingaggi e il giocatore dovrà andare incontro alle richieste della società. Per convincereilpotrebbe proporre al giocatore un contratto di ambasciatore del club del mondo anche se l’argentino preferirebbe un ruolo più centrale. Se ne riparlerà più avanti, probabilmente dopo il Mondiale in Qatar dove la Pulce sarà ...

sportface2016 : #Calciomercato, il #Barcellona pianifica il ritorno di #Messi - calciomercatoit : ??#Inter, secondo quanto riportato in Spagna da 'Sport', #JordiAlba non avrebbe alcuna intenzione di lasciare il… - sportli26181512 : Barcellona, il piano per il ritorno di Messi: tra ostacoli economici e incastri tattici: Lionel Messi e il Barcello… - cmdotcom : #Barcellona, il piano per il ritorno di #Messi: tra ostacoli economici e incastri tattici - cmdotcom : Top5 news 24/09/2022 - ore 12: dal rinnovo di Milinkovic al dopo-Busquets in casa #Barcellona -