Calcio a 5, Serie A: negli anticipi della prima giornata vincono Napoli e Feldi Eboli (Di sabato 24 settembre 2022) La stagione regolare 2022-2023 della Serie A di Calcio a 5 è ufficialmente iniziata. Venerdì 23 settembre erano infatti in programma due anticipi: Napoli-Pistola e Feldi Eboli-360GG Monastir. Nel primo match a vincere nettamente sono stati i partenopei, che si sono imposti sui toscani con lo score di 7-1. Al PalaCercola non c’è mai partita: i padroni di casa sommergono gli ospiti venendo trascinati dalla quadripletta di un Fortino già in forma a dir poco smagliante. Nel secondo match invece, soffre ma alla fine riesce a spuntarla per 4-2 la Feldi Eboli, che piega la compagine sarda grazie a una ripresa eccezionale, che però ha fatto seguito a un primo tempo dove gli ospiti erano addirittura andati al riposo in vantaggio 1-2, grazie ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) La stagione regolare 2022-2023A dia 5 è ufficialmente iniziata. Venerdì 23 settembre erano infatti in programma due-Pistola e-360GG Monastir. Nel primo match a vincere nettamente sono stati i partenopei, che si sono imposti sui toscani con lo score di 7-1. Al PalaCercola non c’è mai partita: i padroni di casa sommergono gli ospiti venendo trascinati dalla quadripletta di un Fortino già in forma a dir poco smagliante. Nel secondo match invece, soffre ma alla fine riesce a spuntarla per 4-2 la, che piega la compagine sarda grazie a una ripresa eccezionale, che però ha fatto seguito a un primo tempo dove gli ospiti erano addirittura andati al riposo in vantaggio 1-2, grazie ...

