Calcio a 5, Serie A 2022-2023: negli anticipi della prima giornata vincono Napoli e Feldi Eboli (Di sabato 24 settembre 2022) La stagione regolare 2022-2023 della Serie A di Calcio a 5 è ufficialmente iniziata. Venerdì 23 settembre erano infatti in programma due anticipi: Napoli-Pistola e Feldi Eboli-360GG Monastir. Nel primo match a vincere nettamente sono stati i partenopei, che si sono imposti sui toscani con lo score di 7-1. Al PalaCercola non c’è mai partita: i padroni di casa sommergono gli ospiti venendo trascinati dalla quaterna di Fortino, già in forma a dir poco smagliante. Nel secondo match invece, soffre ma alla fine riesce a spuntarla per 4-2 la Feldi Eboli, che piega la compagine sarda grazie ad una ripresa eccezionale, che però ha fatto seguito ad un primo tempo dove gli ospiti erano addirittura andati al ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) La stagione regolareA dia 5 è ufficialmente iniziata. Venerdì 23 settembre erano infatti in programma due-Pistola e-360GG Monastir. Nel primo match a vincere nettamente sono stati i partenopei, che si sono imposti sui toscani con lo score di 7-1. Al PalaCercola non c’è mai partita: i padroni di casa sommergono gli ospiti venendo trascinati dalla quaterna di Fortino, già in forma a dir poco smagliante. Nel secondo match invece, soffre ma alla fine riesce a spuntarla per 4-2 la, che piega la compagine sarda grazie ad una ripresa eccezionale, che però ha fatto seguito ad un primo tempo dove gli ospiti erano addirittura andati al ...

