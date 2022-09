“BullyBuster” | nuovo prototipo di videocamera per individuare gli episodi di violenza | la Federico II capofila del progetto

Leggi su ildenaro

(Di sabato 24 settembre 2022) I ricercatori dell’Università di Cagliari hanno messo a punto l’osservazione di gruppi di soggetti da, disposte in modo da non poter identificare i singoli ma in grado di fornire sufficienti informazioni per segnalare, in base a modelli comportamentali opportunamente codificati, degli eventi ”anomali” comedio panico. Ilsviluppato dal team guidato da Gian Luca Marcialis, ideato nell’ambito del, verrà presentato il prossimo 30 settembre all’Orto botanico di Cagliari. ”In rete è stata caricata una presentazione del sistema nella sua fase preliminare. Inoltre – spiega il professor Marcialis – abbiamo implementato un sistema di rilevamento di artefatti video (”deep fake”) che i bulli potrebbero utilizzare per ...