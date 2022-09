(Di sabato 24 settembre 2022) ROMA – “unsul. L’Ue punta su Next Generation Eu e transizione digitale, la Bce stona creando ostacoli per la loro realizzazione. E mentre i governi iniettano miliardi di euro in sussidi dai propri bilanci per fornire liquidità a famiglie e imprese, la Bce toglie quella liquidità aumentando i tassi. Ecco il rischio di frenare il più ambizioso programma europeo di riforme e investimenti”. Così il ministropubblica amministrazione, Renato, che parla di queste tematiche in un intervento oggi sul quotidiano “Il Foglio”. L'articolo L'Opinionista.

Lopinionista : Brunetta: 'Serve un direttore sul podio della politica economica europea' - Mereditella : @fratotolo2 @SoniaLaVera @strange_days_82 brunetta, ronzulli, sileri... e chi più ne ha, più ne metta. I vaccinati… -

Funzione Pubblica

... per cuiun forte "accompagnamento" centrale. Il Rapporto Possono essere riassunti in queste ... Compito del comitato, nominato nel marzo scorso dal ministro per la Pa Renatoe presieduto ...Come ha detto la von der Leyen,una Convenzione per modificare i Trattati, per rendere l'... Così il ministro, che parla di 'una partita che non è solo una partita del popolo ucraino, ma ... Ue, Brunetta: “Ora svolta per produrre i beni pubblici europei, dall'energia alla sicurezza” ROMA - "Serve un direttore sul podio della politica economica europea. L’Ue punta su Next Generation Eu e transizione digitale, la Bce stona creando ...Assisi – Il futuro per uscire dalla crisi che morde l'Italia, l'Europa e l'Occidente è sintetizzabile in tre principi. Il primo: «È tempo di un nuovo ...