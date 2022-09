Brad Pitt lancia Le Domaine, la linea di skincare genderless: “L’anti-aging è ridicolo” (Di sabato 24 settembre 2022) Attore, produttore cinematografico, ma anche proprietario di vigneti da cui ricava un ottimo vino, il premio Oscar Brad Pitt, dopo aver dato spettacolo con i suoi stravaganti look da red carpet, sbarca ora anche nel mondo del beauty, lanciando una linea di trattamenti per la pelle genderless, destinata quindi a tutti i sessi. Il marchio skincare appena lanciato si chiama Le Domain, ed è stato coniato a Château Miraval, i vigneti nel sud della Francia che acquistò con la sua ex moglie Angelina Jolie nel 2012. Il trend beauty che non distingue maschio/femmine, l’attore lo ha sviluppato in collaborazione con la famiglia Perrin, rinomati viticoltori della zona che sono anche partner di Pitt nello Château Miraval Côtes de Provence Rose. “Non voglio scappare ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 24 settembre 2022) Attore, produttore cinematografico, ma anche proprietario di vigneti da cui ricava un ottimo vino, il premio Oscar, dopo aver dato spettacolo con i suoi stravaganti look da red carpet, sbarca ora anche nel mondo del beauty,ndo unadi trattamenti per la pelle, destinata quindi a tutti i sessi. Il marchioappenato si chiama Le Domain, ed è stato coniato a Château Miraval, i vigneti nel sud della Francia che acquistò con la sua ex moglie Angelina Jolie nel 2012. Il trend beauty che non distingue maschio/femmine, l’attore lo ha sviluppato in collaborazione con la famiglia Perrin, rinomati viticoltori della zona che sono anche partner dinello Château Miraval Côtes de Provence Rose. “Non voglio scappare ...

