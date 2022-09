Boxe: Michael Magnesi perde il titolo mondiale IBO dei superpiuma. Anthony Cacace lo batte per decisione non unanime (Di sabato 24 settembre 2022) L’Italia perde l’unico campione mondiale che aveva nel pugilato. Michael Magnesi, all’AO Arena di Manchester, non riesce a mantenere la cintura iridata IBO dei pesi superpiuma. A sconfiggerlo è il nordirlandese Anthony Cacace, in un combattimento che si conclude per verdetto non unanime a suo favore. A 33 anni, dunque, arriva il suo momento più alto in quella che davvero era la sua ultima occasione. Per il Lupo Solitario di Palestrina, invece, c’è la prima sconfitta in assoluto a livello professionistico dopo 21 successi. Il primo round è fondamentalmente di studio, anche se Magnesi deve subire un paio di montanti di Cacace che, nei fatti, è quello che muove i cartellini e lo fa anche nella seconda ripresa, benché il ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) L’Italial’unico campioneche aveva nel pugilato., all’AO Arena di Manchester, non riesce a mantenere la cintura iridata IBO dei pesi. A sconfiggerlo è il nordirlandese, in un combattimento che si conclude per verdetto nona suo favore. A 33 anni, dunque, arriva il suo momento più alto in quella che davvero era la sua ultima occasione. Per il Lupo Solitario di Palestrina, invece, c’è la prima sconfitta in assoluto a livello professionistico dopo 21 successi. Il primo round è fondamentalmente di studio, anche sedeve subire un paio di montanti diche, nei fatti, è quello che muove i cartellini e lo fa anche nella seconda ripresa, benché il ...

