Boxe, Magnesi perde per split decision: Cacace è campione mondiale IBO a Manchester (Di sabato 24 settembre 2022) Michael Magnesi incassa la prima sconfitta in carriera a Manchester. Nella cornice dell’AO Arena il pugile di Cave perde per split decision (116-112, 112-116, 117-111) contro Anthony Cacace che gli strappa la cintura mondiale IBO dei superpiuma. Il copione del match è fedele alle aspettative: Cacace fa valere l’allungo e lega quando Magnesi prova ad accorciare la distanza. Lo sfidante inizia bene con un buon primo round e tanti montanti a segno. Ma dalla terza ripresa inizia a salire la pressione di Magnesi che dal quarto inizia anche a mettere a segno colpi duri. Dal quinto round Cacace inizia anche a sanguinare vistosamente dal sopracciglio. La ripresa migliore di Cacace è la ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Michaelincassa la prima sconfitta in carriera a. Nella cornice dell’AO Arena il pugile di Caveper(116-112, 112-116, 117-111) contro Anthonyche gli strappa la cinturaIBO dei superpiuma. Il copione del match è fedele alle aspettative:fa valere l’allungo e lega quandoprova ad accorciare la distanza. Lo sfidante inizia bene con un buon primo round e tanti montanti a segno. Ma dalla terza ripresa inizia a salire la pressione diche dal quarto inizia anche a mettere a segno colpi duri. Dal quinto roundinizia anche a sanguinare vistosamente dal sopracciglio. La ripresa migliore diè la ...

