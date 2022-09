Bonus energia in Campania, fino a 20mila euro per contrastare aumenti in bolletta (Di sabato 24 settembre 2022) In Campania è in arrivo il Bonus energia per contrastare gli aumenti in bolletta: tutti i dettagli sull’incentivo Moltissimi lavoratori sono sempre più in difficoltà a causa del caro energia, per questo motivo in Campania è stato pensato un Bonus per sostenerli. Il Bonus energia in Campania sarà destinato alle manifatturiere imprese che hanno ricevuto aumenti delle bollette che vanno oltre i cinquemila euro. Soldi (Screenshot da Facebook)Il contributo destinato alle aziende sarà pari al 30%, per un valore massimo di 20mila euro. Per sostenere le imprese è stato stanziato un fondo di 58 milioni di ... Leggi su vesuvius (Di sabato 24 settembre 2022) Inè in arrivo ilpergliin: tutti i dettagli sull’incentivo Moltissimi lavoratori sono sempre più in difficoltà a causa del caro, per questo motivo inè stato pensato unper sostenerli. Ilinsarà destinato alle manifatturiere imprese che hanno ricevutodelle bollette che vanno oltre i cinquemila. Soldi (Screenshot da Facebook)Il contributo destinato alle aziende sarà pari al 30%, per un valore massimo di. Per sostenere le imprese è stato stanziato un fondo di 58 milioni di ...

