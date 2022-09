Bonus 600 euro per le bollette: chi ne ha diritto, come riceverlo (Di sabato 24 settembre 2022) Il governo Draghi ha approvato un nuovo Bonus del valore di 600 euro con l’obiettivo di aiutare gli italiani a contrastare il caro bollette, realtà che sta preoccupando numerose famiglie e imprese. Questo, è bene precisarlo, non può essere considerato come un vero e proprio Bonus, ma come un fringe benefit, ovvero un incentivo esentasse che le aziende possono concedere ai propri dipendenti per effettuare spese o ottenere rimborsi nell’ambito di un piano di welfare aziendale. Sulla base di quanto stabilito dal Decreto Aiuti bis, la cifra è passata da un minimo di 258,23 euro fino a una franchigia di 600 euro. Il provvedimento, secondo le stime previste dall’esecutivo, ha un valore pari a 81,9 milioni di euro. Considerato quanto gli ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 24 settembre 2022) Il governo Draghi ha approvato un nuovodel valore di 600con l’obiettivo di aiutare gli italiani a contrastare il caro, realtà che sta preoccupando numerose famiglie e imprese. Questo, è bene precisarlo, non può essere consideratoun vero e proprio, maun fringe benefit, ovvero un incentivo esentasse che le aziende possono concedere ai propri dipendenti per effettuare spese o ottenere rimborsi nell’ambito di un piano di welfare aziendale. Sulla base di quanto stabilito dal Decreto Aiuti bis, la cifra è passata da un minimo di 258,23fino a una franchigia di 600. Il provvedimento, secondo le stime previste dall’esecutivo, ha un valore pari a 81,9 milioni di. Considerato quanto gli ...

ih_community : Intrum: bonus di 600 euro a sostegno dei propri dipendenti - - Jacqueline_oo : Il vostro datore di lavoro può darvi fino a 600 euro per aiutarvi a pagare le bollette - - NoemiNavas2 : @MT_Meli_ @DiDimiero Per queste devianze c’è la psicanalisi, inps da un bonus di 600€, lo chieda. Si aiuti. - cheaterbag : RT wireditalia 'Domande dalle ore 12 sul sito dell'Inps. Platea di beneficiari di 3 milioni, per cui il governo ha… - wireditalia : Domande dalle ore 12 sul sito dell'Inps. Platea di beneficiari di 3 milioni, per cui il governo ha stanziato 600 mi… -