Bolzano | ultraleggero atterra in parcheggio supermercato | 5 feriti

(Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Sfiorata la tragedia neldi unnella zona sud di. Cinque persone sono rimaste ferite, in maniera non grave, quando unè stato costretto a compiere unggio di emergenza sulla strada che si trova davanti a una poca distanza dall’aeroporto. Sono rimasti, i due occupanti dell’e altre tre persone che si trovavano all’interno di due auto, una parcheggiata ed una in movimento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia che insieme all’Enac hanno avviato le indagini per accertare le cause di quanto accaduto. L’aereo è stato posto sotto sequestro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Emergenza24 : RT @LFVSuedtirol: #Infointervento: 24.09.22 - 14:48 - Incidente con un aereo ultraleggero a Bolzano Sud davanti al negozio Interspar, dalle… - zazoomblog : Bolzano ultraleggero atterra nel parcheggio di un iprmercato: cinque feriti - #Bolzano #ultraleggero #atterra - bizcommunityit : Bolzano, ultraleggero atterra nel parcheggio di un supermercato: 5 i feriti - infoitinterno : Incidente aereo Bolzano: ultraleggero urta tetto e atterra nel parcheggio del supermercato - infoitinterno : Bolzano, aereo ultraleggero atterra nel parcheggio di un supermercato -

- Tragedia sfiorata a , dove unha effettuato un atterraggio di emergenza nel parcheggio del supermercato , in zona industriale. Il bilancio finale dell'incidente, sulle cui cause ......la manovra d'emergenza del velivolo Sfiorata la tragedia nel parcheggio di un supermercato nella zona sud di. Cinque persone sono rimaste ferite, in maniera non grave, quando un...Nel pomeriggio di oggi un aereo ultraleggero con due persone a bordo si è trovato costretto a fare un atterraggio di emergenza in zona industriale di Bolzano. Cinque le persone rimaste leggermente fer ...Tragedia sfiorata a Bolzano, dove un ultraleggero ha effettuato ieri un atterraggio di emergenza nel parcheggio di un supermercato, in zona industriale. Il bilancio finale dell’incidente, sulle cui ca ...