Bologna | caro bollette e affitti pazzi | “Così noi studenti rischiamo di non poterci laureare”

(Di sabato 24 settembre 2022), settembre 2022. Nella città universitaria per antonomasia la corsa al voto si sovrappone alla corsa alla casa. E in questo corto circuito gli– già alti – esplodono per via del. Per glie le studentesse la priorità oggi non sono le elezioni (per la prima volta i 18enni votano anche al Senato), ma le lezioni, quest’anno di nuovo tutte in presenza. Studiare è impossibile, però, senza un tetto sopra la testa. Ogni anno qui accade che universitari provenienti da tutta Italia sono costretti a dedicare alla ricerca della casa un tempo sproporzionato della loro vita. Il costo deglibrevi continua a salire, alimentando un serpente che si morde la coda: prima la crescita della domanda ha prodotto quella dei prezzi, fino a 500-600 euro al mese ...