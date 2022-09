Bollette, contratti scontati (e finti): boom di truffe. In un anno frodati tre milioni di clienti (Di sabato 24 settembre 2022) Sarà l?effetto della guerra. E dei prezzi impazziti della luce e del gas. Ma nell?ultimo anno sulle Bollette si è registrato un vero boom di truffe. Sono oltre 3,1 milioni... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 24 settembre 2022) Sarà l?effetto della guerra. E dei prezzi impazziti della luce e del gas. Ma nell?ultimosullesi è registrato un verodi. Sono oltre 3,1...

armandosiri : I miei interventi al TG4 sul caro bollette, dove ho ribadito la necessità che la BCE costituisca subito un fondo pr… - giraldiorazio : Bollette, contratti scontati (e finti): boom di truffe. In un anno frodati tre milioni di clienti… - LuciaLaVita1 : RT @CosimoLorenzis: Le bollette aumentano per il fenomeno delle speculazioni dei 'soliti'. Il gas si compra con contratti decennali, il gas… - CosimoLorenzis : Le bollette aumentano per il fenomeno delle speculazioni dei 'soliti'. Il gas si compra con contratti decennali, il… - EleonoraGalafa1 : Nella@provincia in cui abitiamo ci sono già più di 600 famiglie che o fanno spesa o pagano le bollette! GRAZIE GOVE… -