Bilancio Juventus: rosso da 254 milioni di euro, Criscitiello affonda Agnelli

La Juventus ha approvato il nuovo Bilancio con una perdita di 254 milioni di euro, situazione nera per Andrea Agnelli. Dettagli suo nuovo Bilancio della Juventus vengono dati da Corriere dello Sport che scrive: "L'ordine di grandezza della perdita polverizza quasi due terzi dell'aumento di capitale (400 milioni) collocato sul mercato solo nove mesi fa. Il "rosso" 21/22 si somma a quello degli ultimi quattro anni, superando i 600 milioni di ricchezza distrutta nell'ultimo quinquennio, un deficit economico coperto dagli azionisti con due apporti di complessivi 700 milioni negli ultimi tre anni". Poi aggiunge: "Preoccupa soprattutto l'accelerazione delle perdite, perché la voragine dell'anno appena

