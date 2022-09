Bielsa riparte dal brasile | vicino all’arrivo al Santos

(Di sabato 24 settembre 2022) Dopo il Leeds United, Marcelo, “el Loco”potrebbe ripartire dalalla panchina delIl Locoè pronto a tornare ad allenare. Dopo l’addio al Leeds United, il tecnico argentino, molto stimato dai colleghi, potrebbe ripartire dal, in. Il club brasiliano è alla ricerca di un nuovo allenatore ed ha avviato i primi contatti con il tecnico. Ritenute ragionevoli le richieste del Loco, le trattative continueranno nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

