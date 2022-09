Berrettini/Djokovic-De Minaur/Sock stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Laver Cup 2022 (Di sabato 24 settembre 2022) Matteo Berrettini e Novak Djokovic sfideranno Alex De Minaur e Jack Sock nel match di doppio della seconda giornata di Laver Cup 2022. Da riserva del torneo, il nostro Matteo è chiamato addirittura agli straordinari in questo ‘Day 2’. Il romano scenderà in campo infatti anche nella sessione serale in compagnia di Djokovic nel doppio. Dall’altro lato della rete ovviamente il doppista numero uno della squadra avversaria, Jack Sock, che farà coppia con De Minaur. SEGUI LA diretta TESTUALE IL PROGRAMMA DELLA SECONDA GIORNATA RISULTATI e CLASSIFICA PROGRAMMA E COPERTURA TV FORMAT E REGOLAMENTO I PARTECIPANTI Berrettini e Djokovic scenderanno in campo contro De Minaur e ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Matteoe Novaksfideranno Alex Dee Jacknel match di doppio della seconda giornata diCup. Da riserva del torneo, il nostro Matteo è chiamato addirittura agli straordinari in questo ‘Day 2’. Il romano scenderà in campo infatti anche nella sessione serale in compagnia dinel doppio. Dall’altro lato della rete ovviamente il doppista numero uno della squadra avversaria, Jack, che farà coppia con De. SEGUI LATESTUALE IL PROGRAMMA DELLA SECONDA GIORNATA RISULTATI e CLASSIFICA PROGRAMMA E COPERTURA TV FORMAT E REGOLAMENTO I PARTECIPANTIscenderanno in campo contro Dee ...

Eurosport_IT : Grande sorpresa nel Day 2 della #LaverCup ?? Doppio incontro per il nostro Matteo #Berrettini: prima in singolare co… - Eurosport_IT : Matteo nel Team Europe con Federer, Nadal e Djokovic ?????? #LaverCup | #EurosportTENNIS | #Berrettini - DanielaColombo9 : RT @Eurosport_IT: Grande sorpresa nel Day 2 della #LaverCup ?? Doppio incontro per il nostro Matteo #Berrettini: prima in singolare contro A… - Tennista_Ita : Doppio impegno oggi per Matteo #Berrettini in #LaverCup! In singolare in apertura affronterà Felix Auger-Aliassime,… - De_Sand88 : RT @Eurosport_IT: Grande sorpresa nel Day 2 della Laver Cup ?? Doppio incontro per il nostro Matteo Berrettini: prima in singolare contro A… -