Berlusconi su Putin: «Voleva solo sostituire il governo Zelensky con gente perbene». Scoppia la polemica, poi il dietrofront: «Pensiero di altri» (Di sabato 24 settembre 2022) Elezioni politiche 2022 - Putin? La guerra non è colpa sua per Silvio Berlusconi. Stanno facendo discutere le dichiarazioni di Berlusconi su Putin. Sono (di nuovo) concilianti e... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 24 settembre 2022) Elezioni politiche 2022 -? La guerra non è colpa sua per Silvio. Stanno facendo discutere le dichiarazioni disu. Sono (di nuovo) concilianti e...

CarloCalenda : Queste sono le tue “persone perbene” ?@berlusconi?. Vergognati. E scusati. Altro che moderato ed europeista. Con Pu… - repubblica : Berlusconi: 'Putin voleva solo sostituire il governo di Zelensky con un governo di persone perbene' - CarloCalenda : Berlusconi in una via di mezzo tra portavoce di Putin e consigliere militare (doveva tenere le truppe vicino a Kiev… - Gattorazio1 : RT @MilkoSichinolfi: Il pensiero di #Berlusconi su Putin e la sua guerra in Ucraina rende esplicita tutta l'ambiguità della destra, di fatt… - adri1963 : RT @evamarghe: Le parole di Berlusconi sono di una gravità assoluta ' Putin doveva sostituire Zalenski con una persona per bene ' Non voti… -