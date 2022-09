Batistuta: “Tornare alla Fiorentina? Il mio desiderio l’ho espresso” | VIDEO (Di sabato 24 settembre 2022) Gabriel Omar Batistuta, ex attaccante di Fiorentina, Roma e Inter, ha parlato al 'Festival dello Sport' di Trento. All'ex bomber di Reconquista piacerebbe Tornare a vivere a Firenze ed a lavorare nella società viola. Nel VIDEO le sue dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di sabato 24 settembre 2022) Gabriel Omar, ex attaccante di, Roma e Inter, ha parlato al 'Festival dello Sport' di Trento. All'ex bomber di Reconquista piacerebbea vivere a Firenze ed a lavorare nella società viola. Nelle sue dichiarazioni

