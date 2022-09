Batistuta: 'Fiorentina casa mia, pronto per fare il dirigente. All'Inter non ho dato mano in campo ma... con Lautaro' (Di sabato 24 settembre 2022) Gabriel Batistuta, storico ex attaccante di Fiorentina, Roma e Inter, ha parlato dal palco del Festival dello Sport di Trento: “Mi se... Leggi su calciomercato (Di sabato 24 settembre 2022) Gabriel, storico ex attaccante di, Roma e, ha parlato dal palco del Festival dello Sport di Trento: “Mi se...

gippu1 : Quel bellissimo Inter-Fiorentina, finito 3-2 per l'Inter nonostante 24 tiri a 5 per la Viola, passò alla storia anc… - ManuelaFioren : RT @UFiorentina: Gabriel Omar Batistuta presente al Festival dello Sport di Trento. L’attaccante argentino, ex attaccante della Fiorentin… - PaoloPoggianti : RT @violanews: ??#Fiorentina? I club hanno bisogno di qualcuno che sappia trasmettere ai giocatori cosa rappresenta e significa quella magli… - violanews : ??#Fiorentina? I club hanno bisogno di qualcuno che sappia trasmettere ai giocatori cosa rappresenta e significa que… - violanews : ???@GBatistutaOK sul suo sogno di tornare alla #Fiorentina ?? ??@Gazzetta_it #IlFestivalDelloSport -