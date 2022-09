Batistuta esce allo scoperto sulla Fiorentina | “Lo sanno tutti!”

Leggi su rompipallone

(Di sabato 24 settembre 2022) Il Re Leone. Da quelle parti, è stato capace di far sognare un’intera generazione. Vestendone la maglia per ben 9 stagioni, dal 1991 al 2000, è diventato l’idolo di una tifoseria: quella della. Un giocatore di caratura mondiale, che della viola è diventato simbolo e bandiera. Alla voce sinonimi di centravanti, non può che non esserci il suo nome. Dirompente, una vera e propria macchina da goal. Senza ombra di dubbio, uno dei “9 puri” più forti che il calcio abbia mai potuto ammirare. Gabriel Omarè stato questo e molto altro. Abbiamo avuto il piacere di ammirare le sue gesta in Italia, paese che lo ha accudito ed acclamato. Adesso lui vorrebbe tornarci. Intervistato al Festival di Trento, Batigol non ha escluso la possibilità di un suo fantomatico ritorno alla, questa volta da dirigente: “Se ...