Bari: incinta, al policlinico le scoprono un tumore al cervello. Doppia operazione, mamma e neonata stanno bene La 35enne era alla trentacinquesima settimana di gestazione (Di sabato 24 settembre 2022) Alterazioni dello stato di coscienza, deficit della forza e della capacità espressiva. Così è arrivata al pronto soccorso del policlinico di Bari una 35enne che era alla trentacinquesima settimana di gravidanza. I medici hanno deciso di effettuare due operazioni in una sola sedura: prima il parto cesareo poi la rimozione della massa anomala dal cervello della donna, riscontrata proprio nell'esame di ingresso al policlinico data la sua condizione. mamma e neonata stanno bene.

