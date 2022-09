Barcellona, possibile un ritorno clamoroso (Di sabato 24 settembre 2022) Il Barcellona pensa a un ritorno di Lionel Messi. Secondo il Mundo Deportivo, il club blaugrana proverà a convincere l'argentino... Leggi su calciomercato (Di sabato 24 settembre 2022) Ilpensa a undi Lionel Messi. Secondo il Mundo Deportivo, il club blaugrana proverà a convincere l'argentino...

sportli26181512 : Barcellona, possibile un ritorno clamoroso: Il Barcellona pensa a un ritorno di Lionel Messi. Secondo il Mundo Depo… - ferrantelli94 : RT @GiuliaLoglisci_: ??L'allenamento con il gruppo ancora non è arrivato ma se non contro la #Roma è possibile che il turco possa tornare i… - GiuliaLoglisci_ : ??L'allenamento con il gruppo ancora non è arrivato ma se non contro la #Roma è possibile che il turco possa tornar… - CalcioPillole : Possibile lo stop in casa #Barcellona per il match contro l'#Inter. - DiegoBot_it : Mi stanno uccidendo, non possono più tenermi in questa incertezza. Il Barcellona deve decidere prima possibile se t… -