Ballando Con Le Stelle, salta la partecipazione: c’entra Gabriel Garko (Di sabato 24 settembre 2022) Una mancata partecipazione a Ballando Con Le Stelle che, evidentemente, scotta ancora: il motivo è assurdo Avrebbe voluto prendere parte al cast di Ballando Con Le Stelle di quest’anno, ma il rifiuto avrebbe una motivazione alquanto particolare. Tutta la confessione in diretta su Canale 5 che ha lasciato incredulo il pubblico. Avrebbe voluto ballare su L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 24 settembre 2022) Una mancataCon Leche, evidentemente, scotta ancora: il motivo è assurdo Avrebbe voluto prendere parte al cast diCon Ledi quest’anno, ma il rifiuto avrebbe una motivazione alquanto particolare. Tutta la confessione in diretta su Canale 5 che ha lasciato incredulo il pubblico. Avrebbe voluto ballare su L'articolo proviene da Inews24.it.

AngelaVillani9 : RT @CarolynSmith51: Ecco il cast ufficiale per questa nuova edizione di #BallandoConLeStelle ? Pazzesco come sempre!! Con tante new entry ??… - musiclover_blu : RT @CarolynSmith51: Ecco il cast ufficiale per questa nuova edizione di #BallandoConLeStelle ? Pazzesco come sempre!! Con tante new entry ??… - MusicTvOfficial : RT @CarolynSmith51: Ecco il cast ufficiale per questa nuova edizione di #BallandoConLeStelle ? Pazzesco come sempre!! Con tante new entry ??… - Erikamdlerma : RT @CarolynSmith51: Ecco il cast ufficiale per questa nuova edizione di #BallandoConLeStelle ? Pazzesco come sempre!! Con tante new entry ??… - Zone1543 : 8/10/22 - BALLANDO CON LE STELLE 3 concorrenti della SCUDERIA casa di riposo Villa Arzilla : il più giovane - Monte… -