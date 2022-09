“Avete visto cosa ha fatto?”. Manuel Vallicella, Maria De Filippi da brividi: cosa è successo ai funerali dell’ex UeD (Di sabato 24 settembre 2022) Morte di Manuel Vallicella, l’ultimo addio all’ex tronista di UeD. La notizia della morte del 35enne ha sconvolto tutti: “Si è spento Manuel Vallicella, ex tronista dal cuore d’oro.. Aveva solo 35 anni! Una vita ancora davanti a se.. Spero solo che sia tra le braccia della sua tanto amata Mamma.. non ho parole Rip”, a parlare è stato Enrico Ciriaci, deejay e tatuatore, amico dell’ex volto di Uomini e Donne, il quale ha dichiarato al sito Biccy che l’ex tronista si è tolto volontariamente la vita. I funerali di Manuel Vallicella. L’ex tronista si è tolto la vita a 35 anni. Sconvolge la morte dell’ex tronista UeD. Un’uscita dal programma di Maria De Filippi coerente con il suo spirito, ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 24 settembre 2022) Morte di, l’ultimo addio all’ex tronista di UeD. La notizia della morte del 35enne ha sconvolto tutti: “Si è spento, ex tronista dal cuore d’oro.. Aveva solo 35 anni! Una vita ancora davanti a se.. Spero solo che sia tra le braccia della sua tanto amata Mamma.. non ho parole Rip”, a parlare è stato Enrico Ciriaci, deejay e tatuatore, amicovolto di Uomini e Donne, il quale ha dichiarato al sito Biccy che l’ex tronista si è tolto volontariamente la vita. Idi. L’ex tronista si è tolto la vita a 35 anni. Sconvolge la mortetronista UeD. Un’uscita dal programma diDecoerente con il suo spirito, ...

