Automobilista perde la testa | per il volontario dell' alluvione finisce nel peggiore dei modi

(Di sabato 24 settembre 2022) Untoscanoa Protezione civile (esattamentea Vigilanza antincendi boschiva) è stato investito da una macchina che ha forzato un blocco stradale per i lavori di messa in sicurezza nelle Marche a seguitoche si è scatenato il 15 settembre. L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice verde: non ha subito per fortuna niente di grave, solo contusioni. L', fuggito dopo l'investimento, si è costituito dopo poche ore. «Chi opera per il bene comune non può essere un bersaglio - scrive in un tweet il Dipartimento di Protezione civile -. Massima solidarietà ala Vab, intenzionalmente investito da un. E a tutti gli operatori impegnati nell'assistenza alla popolazione ...