Aurora Ramazzotti: “Sono incinta. Guarda che tette enormi", la conferma in un video (Di sabato 24 settembre 2022) Aurora Ramazzotti ha confermato di essere incinta con un simpatico video pubblicato su Instagram. Aurora Ramazzotti è incinta: la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha confermato i rumors che giravano da settimane attraverso un simpatico video pubblicato su Instagram. Nella caption la conduttrice ed il compagno si scusano con tutte le persone a cui hanno dovuto mentire in questi giorni. La notizia della gravidanza di Aurora Ramazzotti è stata data in esclusiva da Chi, il magazine di Alfonso Signorini ha anticipato i tempi senza aspettare nemmeno i fatidici tre mesi. Aurora e i suoi familiari non avevano commentato la notizia, aspettando che ... Leggi su movieplayer (Di sabato 24 settembre 2022)hato di esserecon un simpaticopubblicato su Instagram.: la figlia di Michelle Hunziker ed Eroshato i rumors che giravano da settimane attraverso un simpaticopubblicato su Instagram. Nella caption la conduttrice ed il compagno si scusano con tutte le persone a cui hanno dovuto mentire in questi giorni. La notizia della gravidanza diè stata data in esclusiva da Chi, il magazine di Alfonso Signorini ha anticipato i tempi senza aspettare nemmeno i fatidici tre mesi.e i suoi familiari non avevano commentato la notizia, aspettando che ...

