Aurora Ramazzotti incinta: papà Eros durante un concerto fa una emozionante dedica a lei e al bebè in arrivò! (Di sabato 24 settembre 2022) Eros Ramazzotti, durante il suo ultimo concerto, si è lasciato andare ad una dolce dedica verso la figlia Aurora. Ieri sera l’artista si è esibito all’Arena di Verona e tra gli spettatori c’erano anche Aurora e l’ex corteggiatrice Giulia De Lellis. E’ stata proprio quest’ultima a postare tra le sue storie un momento della serata davvero emozionante. Eros, rivolgendosi ad Aurora, incinta del suo primo figlio, ha detto: Aurora, mi fai diventare nonno. Incredibile! Lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio che sia femmina. L’importante è che stia bene e come ho detto prima venga in un mondo migliore di quello che stiamo vivendo. Grazie Auri, ti amo. Questa parole del ... Leggi su isaechia (Di sabato 24 settembre 2022)il suo ultimo, si è lasciato andare ad una dolceverso la figlia. Ieri sera l’artista si è esibito all’Arena di Verona e tra gli spettatori c’erano anchee l’ex corteggiatrice Giulia De Lellis. E’ stata proprio quest’ultima a postare tra le sue storie un momento della serata davvero, rivolgendosi addel suo primo figlio, ha detto:, mi fai diventare nonno. Incredibile! Lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio che sia femmina. L’importante è che stia bene e come ho detto prima venga in un mondo migliore di quello che stiamo vivendo. Grazie Auri, ti amo. Questa parole del ...

IsaeChia : Aurora Ramazzotti incinta: papà Eros durante un concerto fa una emozionante dedica a lei e al bebè in arrivo! - _BIBBO_02 : RT @smellycatwa: Che ridere che Aurora Ramazzotti ha la mia età e aspetta un figlio e io invece non so nemmeno cosa vuol dire essere in una… - noiononcorro : RT @_addictedtolou_: Per quanto possa stare antipatica Aurora Ramazzotti, non si può negare che i giornalisti l'abbiano messa in una posizi… - francym97_ : RT @smellycatwa: Che ridere che Aurora Ramazzotti ha la mia età e aspetta un figlio e io invece non so nemmeno cosa vuol dire essere in una… - steakypeaky : RT @_addictedtolou_: Per quanto possa stare antipatica Aurora Ramazzotti, non si può negare che i giornalisti l'abbiano messa in una posizi… -