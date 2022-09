Aurora Ramazzotti incinta, la dedica di nonno Eros dall'Arena di Verona è da brividi (Di sabato 24 settembre 2022) Aurora Ramazzotti ha finalmente rotto il silenzio e gridato al mondo la conferma della sua gravidanza . La figlia maggiore di Michelle Hunziker aspetta un figlio (o una figlia) dal compagno Goffredo ... Leggi su leggo (Di sabato 24 settembre 2022)ha finalmente rotto il silenzio e gridato al mondo la conferma della sua gravidanza . La figlia maggiore di Michelle Hunziker aspetta un figlio (o una figlia) dal compagno Goffredo ...

jaipasenvie_ : RT @smellycatwa: Che ridere che Aurora Ramazzotti ha la mia età e aspetta un figlio e io invece non so nemmeno cosa vuol dire essere in una… - am97en : RT @smellycatwa: Che ridere che Aurora Ramazzotti ha la mia età e aspetta un figlio e io invece non so nemmeno cosa vuol dire essere in una… - satrizio1 : RT @satrizio1: Questa e' L'Italia : Ieri sera....con una quasi rivoluzione in IRAN... con un referendum farsa in Ucraina..... con la chius… - l3on4rdoooo : RT @smellycatwa: Che ridere che Aurora Ramazzotti ha la mia età e aspetta un figlio e io invece non so nemmeno cosa vuol dire essere in una… - mely_iovino : RT @giul91: Aurora Ramazzotti ha confermato la gravidanza. Nel 2022 non si è ancora capito che la gravidanza è un momento delicato e che si… -