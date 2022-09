Aurora Ramazzotti incinta, la dedica di Eros durante il concerto all’Arena di Verona: “Mi fai diventare nonno. Grazie Auri, ti amo” (Di sabato 24 settembre 2022) Aurora Ramazzotti ha finalmente rotto il silenzio e confermato i pettegolezzi che si rincorrevano ormai da settimane: è incinta. La conduttrice aspetta un bebè dallo storico compagno Goffredo Cerza e Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti diventeranno nonni. Una gioia incontenibile, che il cantante ha voluto mostrare sul palcoscenico durante il suo concerto all’Arena di Verona. In tour con il suo ultimo disco ‘Battito Infinito’, l’artista ha dedicato dolcissime parole alla figlia: “Mi fai diventare nonno, lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio o che sia femmina. L’importante è che stia bene e venga in un mondo migliore. Grazie Auri, ti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022)ha finalmente rotto il silenzio e confermato i pettegolezzi che si rincorrevano ormai da settimane: è. La conduttrice aspetta un bebè dallo storico compagno Goffredo Cerza e Michelle Hunziker eddiventeranno nonni. Una gioia incontenibile, che il cantante ha voluto mostrare sul palcoscenicoil suodi. In tour con il suo ultimo disco ‘Battito Infinito’, l’artista hato dolcissime parole alla figlia: “Mi fai, lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio o che sia femmina. L’importante è che stia bene e venga in un mondo migliore., ti ...

clubseight_ : RT @smellycatwa: Che ridere che Aurora Ramazzotti ha la mia età e aspetta un figlio e io invece non so nemmeno cosa vuol dire essere in una… - FQMagazineit : Aurora Ramazzotti incinta, la dedica di Eros durante il concerto all’Arena di Verona: “Mi fai diventare nonno. Graz… - fanpage : Nonno Eros non sta nella pelle: la dolce dedica al bebè in arrivo, Aurora Ramazzotti è incinta - viaggimentali_ : RT @_addictedtolou_: Per quanto possa stare antipatica Aurora Ramazzotti, non si può negare che i giornalisti l'abbiano messa in una posizi… - sodeltoro : RT @_addictedtolou_: Per quanto possa stare antipatica Aurora Ramazzotti, non si può negare che i giornalisti l'abbiano messa in una posizi… -