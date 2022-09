Athena di Romain Gavras: il piano sequenza iniziale ci ricorda perché amiamo il cinema (Di sabato 24 settembre 2022) Visto e amato alla Mostra del cinema di Venezia 2022, Athena di Romain Gavras si apre con quindici minuti girati tutti in piano sequenza. La camera del regista non stacca mai e anzi ci porta al centro di una battaglia che si rifà alla tragedia greca. Pura estasi, pura meraviglia. Lo trovate su Netflix. È raro, ma quando succede è uno spettacolo: la storica Sala Darsena di Venezia che applaude, estasiata, durante la proiezione mattutina riservata alla stampa. L'applauso, il primo, scatta dopo quindici minuti dall'inizio, ovvero nel momento in cui Romain Gavras stacca la macchia da presa che chiude il pazzesco incipit di Athena, raccontato tutto in piano sequenza. E noi, seduti all'ultima fila della sala, ... Leggi su movieplayer (Di sabato 24 settembre 2022) Visto e amato alla Mostra deldi Venezia 2022,disi apre con quindici minuti girati tutti in. La camera del regista non stacca mai e anzi ci porta al centro di una battaglia che si rifà alla tragedia greca. Pura estasi, pura meraviglia. Lo trovate su Netflix. È raro, ma quando succede è uno spettacolo: la storica Sala Darsena di Venezia che applaude, estasiata, durante la proiezione mattutina riservata alla stampa. L'applauso, il primo, scatta dopo quindici minuti dall'inizio, ovvero nel momento in cuistacca la macchia da presa che chiude il pazzesco incipit di, raccontato tutto in. E noi, seduti all'ultima fila della sala, ...

