Assegno unico, cambiano importi e Isee: ecco le novità (Di sabato 24 settembre 2022) A partire dal primo gennaio 2023 parte la rivalutazione degli importi adeguandoli al costo della vita Leggi su ilgiornale (Di sabato 24 settembre 2022) A partire dal primo gennaio 2023 parte la rivalutazione degliadeguandoli al costo della vita

elenabonetti : In Sardegna quasi 200mila figli ricevono 159 euro dall’assegno unico e il Pnrr porta quasi 109 milioni per la costr… - matteosalvinimi : ...potenziamento dell'assegno unico per aiutare le familiare con più figli e più assistenza domiciliare e medicina… - damorantonio : RT @Lucaaaa01: Taglio di 345 parlamentari Bonus 110% Reddito di cittadinanza Restituiscono parte dello stipendio Cashback Assegno unico f… - dukana2 : RT @Lucaaaa01: Taglio di 345 parlamentari Bonus 110% Reddito di cittadinanza Restituiscono parte dello stipendio Cashback Assegno unico f… - ninabecks1 : RT @MNRuggiero: @Lucaaaa01 @Mov5Stelle E tanto altro: Reddito di Cittadinanza a cani e porci, irrigidimento del Mercato del Lavoro, Riforma… -