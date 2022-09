Ascolti TV analisi 23 settembre | Italia-Inghilterra al 31% Poi arrivano i film | di Canale 5 | Italia 1 e Rai2 Quindi Crozza | che precede Brindisi | Mentana e Giandotti

Leggi su tvzoom

(Di sabato 24 settembre 2022)al top: su Rai16,140 milioni di spettatori e 30,91%; Tg1 delle 20.00 a 4,7 milioni e 26,3%; “Reazione a catena” (2° parte) a 4,099 milioni e 28,05%. “Rai Sport” 3,879 milioni e 21,1%. Week end elettorale con il calcio in chiaro in primo piano quello ‘anticipato’ da venerdì 23. In prima serata Rai1 ha schieratodi Nations League e5 ha risposto con ilno in prima tv Nessuno come noi.ha puntato sulla pellicola rosa Un’estate a Mikonos e1 sul disaster movie The Day After Tomorrow. Nell’ultima serata utile per fare propaganda, Rai3 ha dato spazio ad ...