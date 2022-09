Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo: Leonardo e Deng vincono lo speed a Jakarta (Di sabato 24 settembre 2022) La Coppa del Mondo di Arrampicata sportiva è ripartita da Jakarta (Indonesia). Ad aprire le danze è stato lo speed, la specialità veloce. Il padrone di casa Veddriq Leonardo ha trionfato, battendo il cinese Jinbao Long e il connazionale Aspar Aspar. Ludovico Fossali è stato eliminato in qualifica, chiudendo al 26mo posto. Tra le donne, invece, la cinese Lijuan Deng si è imposta riuscendo a beffare le quotate polacche Natalia Kalucka e Aleksandra Kalucka. Veddriq è al comando della classifica generale con 375 punti di vantaggio su Kiromal, mentre Aleksandra Kalucka primeggia con 730 lunghezze sulla statunitense Emma Hunt. Domani spazio alle gare di lead. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) Ladeldiè ripartita da(Indonesia). Ad aprire le danze è stato lo, la specialità veloce. Il padrone di casa Veddriqha trionfato, battendo il cinese Jinbao Long e il connazionale Aspar Aspar. Ludovico Fossali è stato eliminato in qualifica, chiudendo al 26mo posto. Tra le donne, invece, la cinese Lijuansi è imposta riuscendo a beffare le quotate polacche Natalia Kalucka e Aleksandra Kalucka. Veddriq è al comando della classifica generale con 375 punti di vantaggio su Kiromal, mentre Aleksandra Kalucka primeggia con 730 lunghezze sulla statunitense Emma Hunt. Domani spazio alle gare di lead. Foto: Lapresse

ScalezJunior : @St7719 @SilvanaBuonoco2 Ma veramente quello che sta praticando arrampicata sportiva sei tu - ScalezJunior : @il_pat @VerdeVetriolo @nonnachicca58 @Labur1967 Weee se sei in confusione non te la prendere con noi, stai facendo… - UmbriaDomani : Arrampicata sportiva: la Tacche e Svasi ha dato il via alla trentesima stagione - JugendundSport : Anche dopo otto mesi di anniversario G+S, l’esposizione digitale non si ferma. Le discipline sportive squash, palla… - ekuonews : L'Aquila, domenica il 1° Street Boulder con arrampicata sportiva sulle pareti del centro storico -