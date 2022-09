Argentina | Lautaro punta il Qatar | “Continuiamo così”

RoyNemer : Argentina XI: Rulli; Molina, Pezzella, Lisandro, Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi, Lautaro and Papu Gó… - FBiasin : Con quello realizzato questa notte, #Lautaro ha segnato il decimo gol nelle ultime 14 presenze con l’#Argentina (ol… - sportface2016 : #Argentina, #Lautaro punta #Qatar2022: 'Continuiamo così' - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: #Zanetti: “Lautaro mi riempie di orgoglio. L’abbiamo preso molto giovane, seguito molto, parlando con Bati e Milito. Sta f… - DaniloBatresi : RT @marifcinter: #Zanetti: “Lautaro mi riempie di orgoglio. L’abbiamo preso molto giovane, seguito molto, parlando con Bati e Milito. Sta f… -

C'è un Toro in salsa albiceleste e una tinte nerazzurre. Due bomber che convivono nella stessa persona come identità parallele, o almeno questo sembra a giudicare dal cambio di pelle che l'attaccante di Bahìa Blanca sperimenta a ...Buone risposte arrivano dalle nazionali :Martinez segna con l', Federico Dimarco brilla tra i migliori in campo dell'Italia contro l'Inghilterra giocando 90 minuti da quinto di ...L’albiceleste è stata spesso la cura dei passaggi a vuoto che soffre il Toro di tanto in tanto a Milano. E l’impegno part time deciso dal ct argentino non dovrebbe lasciare scorie per la sfida con i g ...L'Inter può sorridere: Lautaro torna al gol in amichevole Simone Inzaghi e l'Inter possono sorridere: Lautaro Martinez è tornato al gol nella notte in occasione dell'amichevole dell'Argentina contro l ...