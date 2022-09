Argentina, De Paul: “Il Mondiale è un’idea fissa. Ma a volte spero che non inizi mai, troppa pressione” (Di sabato 24 settembre 2022) Rodrigo De Paul, giocatore dell’Argentina e attualmente all’Atletico Madrid, ha rilasciato un’intervista a TYC Sports, esprimendo le proprie sensazioni a poco più di due mesi dal calcio d’inizio del Mondiale in Qatar. “Ci penso ogni giorno, è un’idea fissa. Dopo l’esperienza in Copa America ci aspetta un altro grande evento ancora più emozionante, anche se spesso dico di non volere che arrivi quel giorno. A volte spero che il Mondiale non inizi mai, perché so già che la realtà sarà meno divertente dell’idea di scendere in campo. Mi piace l’atmosfera che precede l’inizio delle partite e la settimana di allenamento, ma quando inizia la competizione vera e propria fatico parecchio”. Poi ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Rodrigo De, giocatore dell’e attualmente all’Atletico Madrid, ha rilasciato un’intervista a TYC Sports, esprimendo le proprie sensazioni a poco più di due mesi dal calcio d’o delin Qatar. “Ci penso ogni giorno, è. Dopo l’esperienza in Copa America ci aspetta un altro grande evento ancora più emozionante, anche se spesso dico di non volere che arrivi quel giorno. Ache ilnonmai, perché so già che la realtà sarà meno divertente dell’idea di scendere in campo. Mi piace l’atmosfera che precede l’o delle partite e la settimana di allenamento, ma quandoa la competizione vera e propria fatico parecchio”. Poi ...

